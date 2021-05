Économie

États-Unis

Les revenus des ménages bondissent, l’inflation s'accélère

(Washington) Les revenus des ménages américains ont bondi de 21,1 % en mars, la plus forte hausse jamais enregistrée, sous l’effet des aides du plan de relance, et l’inflation sur un an dépasse les 2 %, a indiqué vendredi le département du Commerce.