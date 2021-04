(Ottawa) Les ventes des grossistes canadiens ont enregistré en février une deuxième baisse en trois mois, cédant 0,7 % pour s’établir à 68,8 milliards, a indiqué vendredi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

La diminution faisait suite au gain de 4,0 % enregistré en janvier.

Selon l’agence fédérale, les ventes ont été plus faibles dans quatre des sept sous-secteurs, en particulier dans celui des matériaux et fournitures de construction, ainsi que dans celui des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles.

Les ventes du groupe des matériaux et fournitures de construction ont chuté de 6,1 % en février, alors que les mises en chantier résidentielles au Canada ont reculé pour un troisième mois consécutif et que celles des États-Unis ont touché un creux de six mois.

Les ventes du sous-secteur des véhicules automobiles et de leurs pièces et accessoires ont diminué de 2,5 % en février, alors que les constructeurs automobiles étaient toujours aux prises avec une importante pénurie de puces informatiques utilisées pour faire fonctionner les systèmes informatiques d’une vaste gamme de véhicules.

Exprimées en volume, les ventes des grossistes ont reculé de 1,2 % en février.