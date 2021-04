Les entreprises de la région de Boston ont observé que « les vols programmés sont déjà en augmentation. Les réservations d’hôtel et les locations à court terme pour les séjours d’été sont en forte hausse par rapport à leurs niveaux habituels d’avril ».

La demande repart dans le tourisme et les loisirs, selon un rapport de la Fed

(Washington) Le tourisme et les loisirs relèvent la tête aux États-Unis, un an après le début de la pandémie dans le pays, selon un rapport de la Banque centrale américaine (Fed), qui fait également état d’une importante hausse des prix payés aux fournisseurs par les entreprises.

Agence France-Presse

« Les rapports sur le tourisme sont plus optimistes, grâce à une hausse de la demande pour les loisirs et les voyages », relève la Fed dans son Livre beige publié mercredi, une étude réalisée auprès des entreprises du pays interrogées entre fin février et le 5 avril.

Elles attribuent l’amélioration de la situation dans ce secteur particulièrement touché par la pandémie, entre autres aux vacances de printemps, mais aussi à des restrictions assouplies face à la COVID-19, à la campagne de vaccination en cours, et aux chèques versés à de nombreux ménages américains en mars dans le cadre du plan de relance du gouvernement.

Les entreprises de la région de Boston ont ainsi observé que « les vols programmés sont déjà en augmentation. Les réservations d’hôtel et les locations à court terme pour les séjours d’été sont en forte hausse par rapport à leurs niveaux habituels d’avril ».

Par conséquent, « les taux d’occupation, les tarifs des chambres d’hôtel et les tarifs des locations à court terme sont en bonne voie pour battre des records cet été ».

Tous secteurs d’activité confondus, cependant, les entreprises font face à des difficultés d’approvisionnement, en raison des perturbations mondiales dans la fabrication et la livraison.

Et elles ont vu grimper les coûts des matières premières et des pièces détachées, ce qui a été « exacerbé » par les fortes chutes de neige qui ont paralysé une partie des États-Unis en février.

Les coûts « ont augmenté dans tous les domaines, mais surtout dans les secteurs de la fabrication, de la construction, de la vente au détail et des transports », relève le Livre Beige, citant notamment métaux, bois, aliments et carburants.

Il s’agit d’une prémisse à l’inflation qui a commencé à se manifester en mars, et devrait durer plusieurs mois. En répercussion au progrès des coûts de fabrication, les entreprises interrogées ont « largement » fait état d’une hausse des prix auxquels elles ont vendu leurs produits.

Ainsi, les entreprises des secteurs de la manufacture et de la distribution interrogées dans la région de New York ont vu « de larges augmentations de leurs prix de vente et de leurs prévisions d’augmentation des prix dans les mois à venir ».