Économie

La recette anti-crise du FMI : taxer les riches

(Washington) Face à des caisses d’État qui se vident, le FMI a livré mercredi sa recette anti-crise : augmenter les impôts des plus riches et des entreprises qui ont fait de substantiels bénéfices pendant la pandémie afin de continuer à soutenir les plus vulnérables.