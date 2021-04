Économie

L'industrie canadienne de l'énergie plus optimiste

(Calgary) Ceux qui prédisaient la fin de l’industrie pétrolière il y a un an, alors qu’une guerre de prix mondiale et la pandémie faisaient rage, se sont trompés, a affirmé mardi le patron de l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) en notant que le secteur renouait avec les niveaux de production et les prix d’avant l’arrivée de la COVID-19.