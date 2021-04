Économie

États-Unis

Les ventes de voitures portées par la forte demande des consommateurs

(New York) Toyota et, dans une moindre mesure General Motors, Fiat Chrysler (Stellantis) et Ford, ont vu leurs ventes de voitures progresser aux États-Unis au premier trimestre grâce à la forte demande des particuliers, mais la pénurie de puces électroniques plane sur sur la production.