La Caisse de dépôt et DP World investissent 1,2 milliard US en Indonésie

(Montréal) La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et DP World ont signé un accord de 1,2 milliard US pour la construction d’un port international à conteneurs et d’un parc logistique et industriel en Indonésie.

La Presse Canadienne

Dans le cadre de l’accord avec le conglomérat indonésien Maspion, la CDPQ et DP World ont déclaré que DP World Maspion East Java deviendrait l’unique exploitant d’un port à conteneurs international moderne ayant une capacité nominale pouvant aller jusqu’à trois millions d’équivalents vingt pieds.

DP World et la CDPQ travailleront également avec Maspion Group pour développer un parc industriel et logistique intégré, à côté du terminal à conteneurs.

L’inauguration du terminal à conteneurs, à Gresik, devrait avoir lieu plus tard cette année.

Les activités commerciales devraient commencer en 2023.

Depuis le lancement de leur plateforme il y a quatre ans, DP World et la CDPQ ont investi dans 10 terminaux portuaires.