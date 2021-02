Depuis 2016, les membres de l’OPEP se sont associés avec dix autres pays producteurs pour limiter leur production : Russie, Mexique, Kazakhstan, Azerbaïdjan, Bahreïn, Brunei, Malaisie, Oman, Soudan et Soudan du Sud. L’OPEP+ doit se réunir le 4 mars. Ci-haut, une installation pétrolière en Russie.

(New York) Après une marche en avant alimentée par un optimisme sur la reprise économique mondiale et la perturbation de la production au Texas, les cours du pétrole ont fait une pause jeudi, les marchés voulant avoir davantage d’indications sur les intentions de l’OPEP+.

Agence France-Presse

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril a cédé 0,24 % par rapport à la clôture de mercredi, pour finir à 66,88 dollars à Londres.

Le recul a été plus important pour le baril américain de WTI pour le même mois, qui a perdu 0,49 % à 63,53 dollars à New York.

Les deux contrats ont toutefois beaucoup hésité en séance, alternant entre hausse et baisse : à un moment donné, ils ont monté pour atteindre des niveaux plus vus depuis le 8 janvier dernier, à respectivement 67,70 dollars et 63,73 dollars le baril.

« Après un démarrage fort en début de semaine, les cours du brut font une pause », a résumé Robbie Fraser, chez Schneider Electric, ajoutant que les regards des investisseurs étaient désormais tournés vers l’OPEP+, qui essaie de déterminer si elle continue ou pas de brider les exportations d’or noir.

« L’Arabie saoudite semble vouloir mettre fin à sa décision unilatérale d’enlever du marché 1 million de barils de pétrole par jour, mais des incertitudes demeurent sur la façon dont l’organisation (OPEP+) en tant que telle va s’y prendre pour remettre la production à des niveaux prépandémiques », a encore dit Robbie Fraser.

« Tout le monde attend maintenant » la réunion de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de leurs alliés de l’OPEP+ qui se tiendra la semaine prochaine, le 4 mars, souscrit Neil Wilson, de Markets.com.

Cette grand-messe pourrait déboucher, selon l’expert, sur un « assouplissement des contraintes d’offre » auquel le cartel s’astreint.

En 2016, les membres de l’OPEP se sont associés avec dix autres pays producteurs pour limiter leur production : Russie, Mexique, Kazakhstan, Azerbaïdjan, Bahreïn, Brunei, Malaisie, Oman, Soudan et Soudan du Sud. Cette alliance est connue désormais sous le nom d’OPEP+. Cette alliance a été mise à rude épreuve par la baisse mondiale de la demande depuis le début de la pandémie de Covid-19 au printemps 2020.

Avant le changement de cap de jeudi, les cours de l’or noir étaient en phase ascendante. Une poussée nourrie par le déploiement des campagnes de vaccination et la variété prochaine des vaccins contre la COVID-19, des informations de nature à accélérer la réouverture des économies.

La vague de froid ayant affecté l’État américain du Texas aux États-Unis, gros producteur d’hydrocarbures, a aussi contribué à tirer les prix, car elle a causé la paralysie des infrastructures pétrolières et d’électricité.