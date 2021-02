« Aujourd’hui, le président Biden signera un décret pour aider à créer des chaînes d’approvisionnement plus résilientes et plus sûres pour les produits critiques et essentiels », a annoncé la Maison-Blanche.

(Washington) Le président américain Joe Biden a décidé de s’attaquer aux pénuries de biens « essentiels » affectant des industries cruciales aux États-Unis à commencer par le secteur automobile à la peine, en raison de la crise mondiale des semi-conducteurs.

Delphine TOUITOU

Agence France-Presse

La Maison-Blanche a annoncé la signature, mercredi, d’un décret destiné à passer au crible les chaînes d’approvisionnement des biens jugés « essentiels » allant des semi-conducteurs – ces puces incontournables pour la fabrication de voitures, de téléphones mobiles ou d’enceintes intelligentes comme Alexa et Google – aux produits pharmaceutiques, en passant par les minéraux critiques incluant les terres rares, ces métaux essentiels aux technologies de pointe que l’on retrouve dans les téléphones intelligents ou les écrans plasma.

« Aujourd’hui, le président Biden signera un décret pour aider à créer des chaînes d’approvisionnement plus résilientes et plus sûres pour les produits critiques et essentiels », a annoncé la Maison-Blanche.

Chine

L’administration Biden, qui veut réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis de l’extérieur, ne cite aucun pays en particulier, mais semble cibler la Chine, qui produit notamment l’essentiel des terres rares.

Cette mesure s’inscrit dans le sillage des décrets signés pour promouvoir la croissance de l’industrie manufacturière américaine.

« Ces dernières années, les ménages, les travailleurs et les entreprises américains ont de plus en plus souffert de la pénurie de produits essentiels, des médicaments à la nourriture en passant par les puces informatiques », rappelle la Maison-Blanche.

Des pénuries « inacceptables » d’équipements de protection individuelle avaient ainsi affecté l’an passé les travailleurs du secteur de la santé, pourtant en première ligne au début de la pandémie de COVID-19, poursuit-elle.

L’administration Biden prend acte que les pénuries récentes de semi-conducteurs se traduisent par des ralentissements dans les usines de fabrication de voitures, ce qui souligne, selon elle, « à quel point les pénuries peuvent nuire aux travailleurs américains ».

General Motors et Ford ont dû suspendre la production dans plusieurs de leurs usines et prévenu que cela devrait leur coûter plusieurs milliards de dollars.

Selon Arthur Wheaton, enseignant à l’Université Cornell, le risque est que des pénuries affectent l’industrie de la défense, tandis que la crise des semi-conducteurs dans l’automobile pourrait se propager à d’autres secteurs économiques.

Concrètement, le décret va permettre de lancer « un examen complet des chaînes d’approvisionnement américaines et ordonne aux ministères et organismes fédéraux d’identifier des moyens de sécuriser les chaînes d’approvisionnement américaines contre un large éventail de risques et de vulnérabilités », selon le document détaillant les mesures.

« Construire des chaînes d’approvisionnement résilientes protégera les États-Unis contre les pénuries de produits critiques. Cela facilitera également les investissements nécessaires pour maintenir l’avantage concurrentiel des États-Unis et renforcer la sécurité nationale des États-Unis », selon ce document.

Cela empêchera « à l’avenir les problèmes des chaînes d’approvisionnement », insiste Peter Harrell, directeur de l’office responsable de la compétitivité économique au sein du Conseil de sécurité de la Maison-Blanche.

« Leadership technologique »

Le décret prévoit deux étapes.

Tout d’abord, dans un délai de 100 jours, quatre produits clés seront passés en revue : les produits pharmaceutiques, les minéraux critiques incluant les terres rares, les véhicules électriques et aussi dans l’armement, les semi-conducteurs ainsi que les batteries à large capacité comme celles utilisées dans les voitures électriques.

Puis, au cours d’un examen qui se déroulera sur un an, l’administration s’attaquera à six secteurs clés : l’industrie de défense de base, la santé publique, l’information et la communication technologique, l’énergie, le transport et les chaînes d’approvisionnement des produits agricoles et alimentaires.

L’administration de Donald Trump avait aussi tenté de garantir l’approvisionnement des États-Unis en biens essentiels, en particulier en minéraux stratégiques indispensables à tous les équipements électroniques auxquels la Chine avait menacé de restreindre l’accès dans le contexte de guerre commerciale entre les deux pays.

En juin 2019, elle avait ainsi dévoilé un plan d’action identifiant 35 éléments stratégiques, dont l’uranium, le titane et les terres rares, pour lesquels les États-Unis sont particulièrement dépendants de l’étranger.

Dans un rapport, l’administration Trump rappelait alors que pour 14 des 35 matériaux passés en revue, les importations représentent plus de 50 % de la consommation annuelle des États-Unis.

La mise en œuvre du décret Biden contribuera à « maintenir le leadership technologique américain dans des secteurs-clés ».

« C’est une véritable opportunité pour investir dans l’avenir de l’Amérique », a réagi Sameera Fazili, directrice adjointe du Conseil national économique.