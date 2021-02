La planète économique

La guerre des puces

L’iPhone 12 que vous attendez ne sera peut-être pas livré à temps. Le VUS de votre voisin non plus. Et c’est pour la même raison. Les fabricants de semi-conducteurs ne fournissent pas à la demande, et la pénurie force déjà le ralentissement ou la fermeture de plusieurs usines partout dans le monde.