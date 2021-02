Avec la fermeture de 2800 restaurants au cours de la dernière année et l’arrêt des activités dans les salles à manger pendant près de sept mois, dans certaines régions, l’Association Restauration Québec (ARQ), qui milite une fois de plus pour la réouverture de tous les établissements, invite ses membres à se mobiliser en envoyant notamment des cartes postales au premier ministre François Legault et en signant la pétition « Sauvez les restos, M. Legault ! ».

Nathaëlle Morissette

La Presse

Or, pour certains restaurateurs, visiblement à bout de souffle, l’intervention de l’ARQ arrive trop peu trop tard. Sur la page Facebook de l’Association, plusieurs d’entre eux critiquent l’inaction de l’ARQ. On lui reproche également d’avoir représenté les intérêts des grandes chaînes au détriment des plus petits.

« Trop peu, trop tard. Les restos sont sur le point de rouvrir. L’ARQ brille plutôt par son inaction depuis 1 an bientôt », peut-on lire.

« Ces gestes sont très mignons, mais n’ont aucun impact », écrit un autre membre en faisant référence à la carte postale expédiée au premier ministre, le courriel envoyé au député ou encore la signature de la pétition.

Face à ces critiques, François Meunier vice-président aux affaires corporatives et gouvernementales de l’ARQ reconnaît « qu’il y a beaucoup d’impatience depuis longtemps ». « On a au moins la satisfaction d’avoir aidé des gens tous les jours, d’avoir informé des gens tous les jours, ajoute-t-il toutefois. C’est certain qu’on a été à pied d’œuvre, on a travaillé très fort. » M. Meunier souligne par ailleurs que cette campagne de mobilisation pour la réouverture des salles à manger lancée mardi permettra aux restaurateurs « d’exprimer leur niveau d’impatience ».

Rappelons que les salles à manger situées en zone orange ont recommencé à recevoir des clients depuis le 8 février. Les établissements de Québec et de Montréal, notamment, sont toujours fermés.