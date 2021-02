Le Noël « différent » a fait bondir les dépenses des ménages

On aurait pu s’attendre à ce qu’un temps des fêtes moins festif et privé de centres commerciaux à cause des restrictions sanitaires ait un effet bénéfique dans le portefeuille des Canadiens. Or il n’en est rien. Les dépenses des fêtes ont atteint de nouveaux sommets, selon un sondage de la Banque Royale du Canada (RBC) publié lundi.