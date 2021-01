Jean-Philippe Décarie Chronique

Faut-il craindre le Buy American Act ?

L’intention du nouveau président américain Joe Biden a été clairement libellée dans son programme électoral. Il souhaite renforcer certaines dispositions du Buy American Act et en élargir l’application à de nouveaux secteurs d’activité. S’il faut craindre un resserrement du protectionnisme américain au cours du nouveau cycle présidentiel démocrate qui s’amorce, on peut au moins espérer qu’il se fasse de façon mieux structurée et plus rationnelle que ce que nous avons vécu sous Donald Trump.