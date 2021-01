Statistique Canada a constaté qu’en novembre, les exportations de marchandises avaient augmenté de 0,5 %, à 46,8 milliards, les exportations d’or ayant connu la plus forte croissance, en particulier celles vers le Royaume-Uni, car il y a eu augmentation des ventes de lingots d’or coulés et des transferts d’or au sein du système bancaire.

(Ottawa) Le déficit commercial de marchandises du Canada avec le monde s’est rétréci l’automne dernier, pour passer de 3,7 milliards en octobre à 3,3 milliards en novembre.

La Presse Canadienne

Statistique Canada a constaté qu’en novembre, les exportations de marchandises avaient augmenté de 0,5 %, à 46,8 milliards, les exportations d’or ayant connu la plus forte croissance, en particulier celles vers le Royaume-Uni, car il y a eu augmentation des ventes de lingots d’or coulés et des transferts d’or au sein du système bancaire.

Les exportations de minerais et de minéraux non métalliques ont aussi augmenté de façon importante en novembre, de 26 %. Les importations ont légèrement fléchi de 0,3 % en novembre, à 50,1 milliards, en raison d’un recul des importations de machines, de matériel et de pièces industriels.

À la suite d’augmentations et de diminutions importantes plus tôt en 2020, le rythme de la variation de l’activité commerciale du Canada a ralenti en novembre, le commerce total ayant légèrement augmenté de 0,1 %. Statistique Canada signale que cela représente la variation mensuelle en pourcentage la moins prononcée de l’année dernière.