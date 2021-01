États-Unis

L’activité manufacturière progresse plus que prévu en décembre

(Washington) L’activité du secteur manufacturier aux États-Unis a progressé plus que prévu en décembre, malgré les restrictions liées à la hausse des cas de COVID-19, et atteint son plus haut niveau pour 2020, selon l’indice des directeurs d’achat de l’association ISM publié mardi.