La bavette de bœuf et les rôtis de palette se font plus rare au Québec

La fermeture temporaire de l’usine de transformation Cargill en Alberta et le ralentissement des activités de celle de JBS dans la même province, qui font à elles seules de 70 % à 80 % des abattages au pays, ont des impacts directs sur les approvisionnements en bœuf un bon nombre de boucheries au Québec, où les bavettes et autres rôtis commencent à se faire plus rares et parfois plus chers.