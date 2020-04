Institutions financières: «On avait tout prévu. Sauf ça.»

La Banque de Montréal venait tout juste de réviser son plan d’urgence lorsque le virus a frappé. « On avait prévu une attaque nucléaire, des feux et des ouragans. Mais jamais une pandémie. On avait tout prévu. Sauf ça », lance le président de la BMO au Québec, Claude Gagnon. Le point sur la crise de la COVID-19 avec les patrons de quatre institutions financières.