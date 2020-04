Il faut préparer la sortie de crise. C’est souvent un écueil. Devant l’urgence de la situation, on se trouve à court de recul pour voir comment on va sortir de la crise. Il ne faut pas confondre confinement et crise. Là, on est plus dans la gestion de l’urgence. La crise va commencer après, quand on va se retrouver devant l’ampleur des conséquences. Pour ça, les stratégies n’existent pas. On ne pourra pas s’inspirer de ce qui se fait ailleurs comme on le fait pour l’urgence en ce moment.