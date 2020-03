(Washington) Le Sénat américain a approuvé mercredi à une écrasante majorité un plan « historique » de 2000 milliards de dollars pour soutenir la première économie mondiale, asphyxiée par la pandémie de coronavirus qui a déjà fait plus de 1000 morts aux États-Unis.

Agence France-Presse

Soutenu par Donald Trump et fruit d’âpres négociations entre les sénateurs et la Maison-Blanche, ce texte été adopté avec le soutien de démocrates et de républicains. Il doit encore être approuvé par la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, lors d’un vote prévu vendredi, avant de pouvoir être promulgué par le président américain.