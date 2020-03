Coronavirus: la limite de 250 personnes ne vise pas les entreprises

(Montréal) L’interdiction de rassemblements de 250 personnes ou plus imposée pour freiner la propagation de la COVID-19 vise les rassemblements publics et les espaces intérieurs confinés comme les salles de spectacle ou les arénas, a précisé mardi le gouvernement du Québec, et non les activités de production ou de livraison de services des entreprises.