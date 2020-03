Le coronavirus pourrait coûter 211 milliards de dollars aux économies d’Asie-Pacifique

(Hong Kong) Le coronavirus pourrait coûter 211 milliards de dollars aux économies de la zone Asie-Pacifique cette année et faire tomber sa croissance à son plus bas niveau depuis plus d’une décennie, a averti vendredi S&P Global Ratings, alors que les gouvernements de la région se mobilisent contre l’épidémie.