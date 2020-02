L'inflation accélère une fois de plus à 2,4 % en janvier au Canada

(Ottawa) L’inflation canadienne a accéléré en janvier pour atteindre 2,4 %, sa cadence la plus rapide en près de deux ans, alimentée par une hausse des prix de l’essence à la pompe et des tomates, en plus d’une rare croissance des prix des vêtements, a indiqué mercredi Statistique Canada.