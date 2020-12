Consommation

Prix : ce que la COVID-19 a changé

Vous avez l’impression que tout coûte plus cher en temps de pandémie ? Faux, selon les statistiques : les prix ont même globalement légèrement baissé entre février et octobre dernier. Mais ce constat cache de grandes disparités, du poulet qui coûte effectivement plus cher à l’essence qui a plongé, pour le plus grand bonheur des automobilistes. État des lieux.