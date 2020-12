PHOTO JEENAH MOON, ARCHIVES REUTERS

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, a présenté à l’équipe de Joe Biden une série de recommandations sur la meilleure façon de soutenir l’économie. L’entreprise préconise entre autres l’adoption de nouvelles aides et la prolongation de certaines mesures existantes pour aider les ménages les plus fragiles et les chômeurs à traverser la période.