Des républicains et démocrates proposent un plan de relance

(Washington) Un petit groupe de parlementaires démocrates et républicains a proposé mardi un plan de relance économique de 908 milliards de dollars pour soutenir l’économie américaine affectée par la pandémie de COVID-19, au moment où les négociations reprenaient entre le Congrès et la Maison-Blanche.

Agence France-Presse

Pour l’heure, le paquet d’aides n’a pas l’aval de la Maison-Blanche, mais la reprise des négociations est le signe que des élus des deux partis veulent avancer sur ce dossier bloqué depuis l’été.

L’annonce de cette reprise du dialogue intervient alors que l’équipe économique de Joe Biden a été officiellement présentée mardi, le président élu exhortant le Congrès à voter sans délai un plan d’aide « robuste ».

En plus de ce plan de 908 milliards de dollars, les chefs démocrates du Congrès ont présenté lundi soir leur propre proposition aux chefs républicains, sans en dévoiler le montant.

En parallèle, le dirigeant de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a révélé mardi avoir demandé à la Maison-Blanche quelles mesures le président sortant Donald Trump serait prêt à promulguer avant son départ, le 20 janvier.

Sur cette base, il a fait circuler une troisième proposition auprès de son groupe parlementaire pour jauger leur réaction, sans en divulguer non plus le contenu.

Dans ce contexte, la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, émissaire de Donald Trump pour négocier avec le Congrès, se sont entretenus par téléphone.

Selon Mme Pelosi, ce dernier a promis de se pencher sur la proposition des chefs démocrates ainsi que sur celle, à 908 milliards de dollars, du petit groupe de parlementaires.

« Plus que deux semaines »

« Un plan supplémentaire de soutien contre le Covid aurait dû être voté il y a longtemps et doit être adopté » avant la rentrée du prochain Congrès, le 3 janvier, a écrit Nancy Pelosi dans un communiqué.

« Nous n’avons pas le temps de perdre du temps. Nous n’avons plus que deux semaines », a renchéri Mitch McConnell.

Leurs positions apparaissent toutefois encore très éloignées.

Les républicains étaient en effet jusqu’ici disposés à accorder 500 milliards de dollars contre 2000 milliards pour les démocrates.

Avec 908 milliards, le petit groupe de parlementaires démocrates et républicains a tenu à présenter sa proposition comme une solution de consensus et de « bon sens », qui devrait faire monter « la pression » sur les chefs du Congrès et la Maison-Blanche.

Ils ont toutefois reconnu qu’aucun ne leur avait promis de la soutenir.

« Il serait inexcusable que nous quittions la ville sans accord » pour les vacances de Noël, a lancé le sénateur démocrate Joe Manchin, lors d’une conférence de presse pour présenter leur plan, qui s’étend jusqu’au 1er avril.

Le sénateur républicain Mitt Romney a confié avoir informé Steven Mnuchin sur les négociations en cours. Si celui-ci n’a pas indiqué s’il était « d’accord ou pas », « il nous a donné des conseils sur les montants », a-t-il expliqué.

Dans le détail, la proposition prévoit notamment 288 milliards pour les petites entreprises et les restaurants, 160 milliards pour aider les États et autorités locales, 180 milliards pour des allocations chômage supplémentaires, et 45 milliards pour le secteur des transports.