Le chômage en légère hausse au Québec

En deux mois, 230 000 nouveaux chômeurs de longue durée au Canada

(Ottawa) Près du quart des chômeurs du Canada sont sans emploi depuis six mois ou plus, et Statistique Canada a signalé une augmentation de leur nombre en octobre, même si l’économie a pu dégager une croissance pour le marché du travail dans son ensemble.