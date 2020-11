Jean-Philippe Décarie Chronique

Pour le retour à une plus grande prévisibilité

Après quatre ans de grande improvisation, de querelles incessantes, de menaces tonitruantes et de représailles impromptues de la part de notre principal partenaire commercial, l’élection de Joe Biden pourrait permettre d’apaiser enfin le climat général et de restaurer enfin un peu de prévisibilité dans l’activité économique continentale tout en relançant un multilatéralisme plus constructif que l’isolationnisme primaire dans lequel Donald Trump a enfermé les États-Unis.