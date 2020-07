Tandis que les acheteurs de propriétés de Calgary ont été confrontés à l’incertitude dans le secteur de l’énergie, la demande a augmenté à Ottawa dans un contexte de progression de l’immigration et de croissance dans les secteurs de la technologie et des services gouvernementaux

(Ottawa) Les prix des propriétés résidentielles sont plus élevés qu’il y a un an dans cinq des six principaux marchés, selon de nouvelles données de Statistique Canada.

La Presse canadienne

Les prix ont augmenté à Victoria, Vancouver, Toronto, Ottawa et Montréal au deuxième trimestre, tandis que les prix à Calgary ont chuté, selon l’indice des prix des propriétés résidentielles.

Ottawa a connu la plus forte hausse des prix, de 13,5 %, suivie par Montréal, avec 9,5 %, tandis que Calgary a affiché une baisse de 2,1 %, selon les données des bureaux provinciaux d’enregistrement produites par Teranet et la Banque Nationale du Canada.

Tandis que les acheteurs de propriétés de Calgary ont été confrontés à l’incertitude dans le secteur de l’énergie, la demande a augmenté à Ottawa dans un contexte de progression de l’immigration et de croissance dans les secteurs de la technologie et des services gouvernementaux, a déclaré Statistique Canada dans une autre perspective des prix plus tôt ce mois-ci.

Les écarts entre les prix étaient plus marqués pour les copropriétés que pour les maisons : les prix des condominiums à Ottawa ont augmenté de 16,2 % par rapport au printemps dernier, tandis que les prix à Calgary ont baissé de 6 %.

À Montréal, les prix des appartements en copropriété ont augmenté de 9,3 %, tandis qu’ils ont fait un bond de 13,7 % à Toronto.

Cependant, Statistique Canada a déclaré que la demande plus faible pour des locations à court terme, ainsi que la tendance des personnes qui déménagent en banlieue à partir des villes, pourraient faire baisser les prix des unités de condominium à l’avenir.