Jean-Philippe Décarie Chronique

Relance, risque et incertitude

La tournée que je viens de réaliser dans différentes régions du Québec m’a démontré une chose : la relance économique se déploie avec une vigueur certaine et de façon à peu près égale partout sur le territoire et dans de nombreux secteurs industriels. Et ce, malgré la mise sur pause forcée du mois d’avril qui a lourdement affecté la presque totalité de l’activité économique durant plus d’un mois et demi. Si la relance est bien réelle dans l’immédiat, l’incertitude l’est cependant tout autant pour la suite des choses.