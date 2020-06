La Bourse de New York a clôturé mardi la dernière séance du deuxième trimestre nettement dans le vert, enregistrant au passage sa plus forte progression sur trois mois depuis plus de deux décennies.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a progressé de 0,84 % à 25 811,65 points, le NASDAQ est monté de 1,87 % à 10 058,77 points et le S&P 500 a gagné 1,53 % à 3100,06 points.