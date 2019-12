Les ventes du sous-secteur des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles ont diminué de 3,2 %, les ventes des concessionnaires d’automobiles neuves ayant diminué de 3 % et celles des concessionnaires de véhicules d’occasion de 5,2 %, la plus forte baisse depuis septembre 2017.

(Ottawa) Les ventes au détail se sont contractées de 1,2 % pour s’établir à 50,9 milliards en octobre, a indiqué vendredi Statistique Canada, qui a observé des reculs du côté des concessionnaires de véhicules automobiles et de pièces ainsi que chez les marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage.

La Presse canadienne

Les économistes s’attendaient en moyenne à une augmentation de 0,5 %, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

D’après Statistique Canada, les ventes ont reculé dans huit des 11 sous-secteurs qui représentent 81 % du commerce de détail.

Les ventes des marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage ont chuté 3,1 %. Du côté des stations-service, une progression de 1,5 % a été observée en octobre grâce à une augmentation des prix à la pompe.

Exprimées en volume, les ventes au détail en volume ont diminué de 1,4 % en octobre.