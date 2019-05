Une grève déclenchée aux plaines d'Abraham

Les travailleurs, qui sont membres de l'Alliance de la fonction publique du Canada, affiliée à la FTQ au Québec, ont voté en faveur d'un mandat de grève générale illimitée. Ils prévoient cependant revenir au travail lundi matin.

Mais il pourrait ne s'agir que d'un coup de semonce avant de déclencher véritablement une grève de plus longue durée, alors que la saison touristique battra son plein, a prévenu au cours d'une entrevue vendredi Claudia Bellavance, secrétaire-trésorière de la section locale concernée à l'AFPC.

Ces travailleurs des Plaines d'Abraham, qui sont arboriculteurs, préposés à l'accueil, menuisiers, électriciens et autres, demandent la parité avec leurs collègues exerçant les mêmes métiers qui travaillent pour Parcs Canada et pour la Commission de la Capitale nationale. Selon Mme Bellavance, pour certains titres d'emploi, l'écart salarial peut atteindre 42 %.

Joint au téléphone, l'employeur, la Commission des champs de bataille nationaux, n'a pas voulu commenter le conflit de travail, pour ne pas nuire aux discussions. Une médiatrice fédérale a été affectée au dossier, a-t-on précisé.