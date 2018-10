Stelpro investit à Saint-Bruno-de-Montarville

Le montant investi devrait notamment permettre à Stelpro d'ajouter à son usine 65 000 pieds carrés pour soutenir la croissance des ventes et des parts de marché, a précisé l'entreprise. Une partie de ces nouveaux espaces sera consacrée à l'augmentation de la capacité de production et de distribution.

Les travaux ont débuté en juin et se poursuivront jusqu'à la fin de 2019, a expliqué Stelpro.

Stelpro calcule que la hausse de sa capacité de production et les réductions de coûts découlant de ces projets l'aideront à affronter les difficultés connues par son marché, notamment la hausse importante du coût des matières premières et des coûts de production, ainsi que l'accroissement de la concurrence mondiale.

Fondée en 1981, l'entreprise familiale de Saint-Bruno-de-Montarville se spécialise dans l'industrie du chauffage électrique, des planchers chauffants, de la ventilation et des contrôles électroniques. Son effectif compte plus de 450 personnes et elle fabrique chaque année, au Québec, plus de 800 000 appareils de chauffage et 400 000 contrôles électroniques.