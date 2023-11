Président et chef de la direction

Le conseil d’administration de Cadillac Fairview (CF) est heureux d’annoncer la nomination de Salvatore (Sal) Iacono au poste de président et chef de la direction.

Ayant récemment été vice-président directeur à l’exploitation, Sal est un leader très respecté qui possède plus de trois décennies d’expérience pertinente. Il s’est joint à CF en 2008 à titre de vice-président principal au développement, où il a supervisé toutes les activités dans les provinces de l’Est. En 2015, Sal s’est joint à l’équipe de direction à titre de vice-président directeur à l’investissement, où il a supervisé les activités d’investissement mondiales de l’entreprise.

Sal est titulaire d’un baccalauréat en génie de l’Université Concordia et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université McGill.

Cadillac Fairview (CF) est l’une des plus grandes sociétés qui détiennent, exploitent, investissent et développent des immeubles de bureaux, des centres commerciaux, des immeubles résidentiels multifamiliaux, industriels et à vocation mixte de leur catégorie en Amérique du Nord.

Propriété exclusive du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, dont les actifs gérés s’élèvent à plus de 30 milliards de dollars, CF gère plus de 35 millions de pieds carrés de superficie locative dans 68 propriétés emblématiques au Canada,

y compris le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

Animée par sa raison d’être de transformer les communautés pour un vibrant avenir, CF s’efforce continuellement d’avoir une incidence positive dans les communautés où elle exerce ses activités en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d’un avenir durable. Pour en savoir plus, consultez le site cadillacfairview.com.

https://cadillacfairview.com/fr-CA/