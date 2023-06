Président du Conseil d’administration

Denis Ricard, président et chef de la direction d’iA Groupe financier, a été élu président du Conseil d’administration de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP).

Il est président et chef de la direction d’iA Groupe financier depuis septembre 2018. C’est un leader engagé, qui valorise le développement des personnes dans une organisation apprenante et socialement responsable.

M. Ricard a entrepris sa carrière à iA Groupe financier en 1985, après des études en actuariat à l’Université Laval. Au fil des ans, il y a occupé des postes variés à responsabilité croissante, de l’actuariat à la gestion de l’entreprise en passant par le développement des affaires. Il détient le titre de Fellow de l’Institut canadien des actuaires (FICA) et de la Société des actuaires (FSA).

L’ACCAP

L’ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 % des affaires d’assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Ces assureurs fournissent à plus de 29 millions de Canadiens une large gamme de produits de sécurité financière, dont l’assurance vie, les rentes (REER, FERR et régimes de retraite notamment) et l’assurance maladie complémentaire. Ils détiennent plus d’un billion de dollars d’actifs au Canada et emploient plus de 166 000 personnes.