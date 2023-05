Vice-présidente de son conseil d’administration

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est heureuse d’annoncer la réélection de Sylvie Blouin, pour une quatrième année consécutive, à la vice-présidence de son conseil d’administration.

Cumulant 25 ans d’expérience en immobilier, dont 12 ans à titre de propriétaire d’agence, Sylvie Blouin a été élue au conseil d’administration de l’APCIQ en 2019. Elle siège au comité de gouvernance et d’éthique depuis 2019 et elle est la présidente de celui-ci depuis maintenant 3 ans. Elle siège également à d’autres comités dont le comité de pratique sur le courtage immobilier. Elle est aussi membre du CA du Collège de l’immobilier du Québec depuis 6 ans. Auparavant, elle a siégé pendant deux ans au CA de la CIGM. Elle amorce un nouveau mandat d’un an comme vice-présidente.

