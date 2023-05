Président de son conseil d’administration

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est heureuse d’annoncer la réélection de Marc Lacasse, pour une quatrième année consécutive, à la présidence de son conseil d’administration.

Marc Lacasse possède une expérience de plus de 15 ans dans le domaine de l’immobilier, dont 10 ans à titre de courtier. Il a siégé au conseil d’administration de la Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM) entre 2013 et 2018, où il agissait comme porte-parole auprès des médias francophones. Il a également siégé au sein de divers comités de la CIGM et de l’APCIQ, dont le comité de publicité et le comité de ressources humaines. Notons qu’il a aussi siégé au conseil d’administration de la Société Centris inc. Il amorce un dernier mandat d’un an à la présidence de l’Association.

