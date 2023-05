Recteur

L’Université du Québec à Montréal (UQAM) est heureuse d’annoncer la nomination de M. Stéphane Pallage au poste de recteur. Nommé par le gouvernement du Québec sur la recommandation unanime du conseil d’administration de l’Université, M. Pallage est entré en fonction le 27 avril 2023.

Titulaire d’un doctorat en sciences économiques de l’Université Carnegie Mellon à Pittsburgh, M. Pallage est professeur au Département des sciences économiques de l’École des sciences de la gestion (ESG UQAM) de 1995 à 2017. Au fil de son parcours, il exerce les fonctions de directeur des programmes de cycles supérieurs en économique (2002-2005), de directeur de département (2008-2012), de vice-doyen à la recherche (2012-2013) et de doyen de l’ESG UQAM (2013-2017).

Stéphane Pallage est ensuite nommé recteur de l’Université du Luxembourg. De 2018 à 2022, il contribue au développement stratégique de cette université, au renforcement de son financement et à son positionnement international.

Actif au sein de plusieurs réseaux, reconnu pour sa vision rassembleuse et son habileté à tisser des partenariats, Stéphane Pallage entend inscrire l’UQAM dans une trajectoire de développement et renforcer l’apport incontournable de cette université au développement social, scientifique, économique et culturel du Québec.

