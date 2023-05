Président du conseil d'administration

L'Association canadienne de l'immobilier (ACI) est heureuse d'annoncer la nomination de Larry Cerqua, de Toronto, en Ontario, au poste de président de son conseil d'administration pour 2023-2024.

Larry Cerqua est un dirigeant d'agence et un agent immobilier qui compte plus de 40 ans d'expérience. Il a occupé de nombreux postes de direction dans le secteur de l'immobilier, notamment celui de président de la Toronto Regional Real Estate Board, d'administrateur de l'Ontario Real Estate Association et de président de nombreux comités de l'ACI. Le style de leadership de Larry repose sur la collaboration.

Selon lui, les administrateurs doivent être tenus responsables et faire preuve de transparence lorsqu'ils communiquent avec les membres.

L'ACI œuvre au nom de plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® qui contribuent au bien-être économique et social des collectivités au Canada. Ensemble, ils défendent les intérêts des propriétaires, des acheteurs et des propriétaires-vendeurs.

Vous trouverez des renseignements sur les services professionnels offerts par les courtiers et agents immobiliers membres de l'ACI sur CREA.ca.

REALTOR® Membre de L'Association canadienne de l’immobiler, et plus encore.

