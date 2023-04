Membre au Conseil d'administration

Desjardins est heureux d'annoncer de nouveaux membres au conseil d’administration du Mouvement. Cette instance bénéficie de l'apport de 12 membres élus issus du réseau des caisses Desjardins ainsi que de 6 membres qui proviennent d’autres horizons diversifiés. Composé à 47 % de femmes, on peut maintenant affirmer que le conseil d’administration du Mouvement Desjardins a atteint son objectif de parité des genres qui avait été fixé pour 2024.

Titulaire d’un MBA, M. Jean-François Laporte détient aussi le titre d’administrateur de sociétés ASC – C.Dir. Il compte plus de 30 ans d’expérience dans des postes de direction en finance et en administration. Il a déjà siégé au CA du Mouvement de 2017 à 2021, années au cours desquelles il a fait bénéficier différents commissions et comités de ses expertises.

