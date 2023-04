Membre au Conseil d'administration

Desjardins est heureux d'annoncer de nouveaux membres au conseil d’administration du Mouvement. Cette instance bénéficie de l'apport de 12 membres élus issus du réseau des caisses Desjardins ainsi que de 6 membres qui proviennent d’autres horizons diversifiés. Composé à 47 % de femmes, on peut maintenant affirmer que le conseil d’administration du Mouvement Desjardins a atteint son objectif de parité des genres qui avait été fixé pour 2024.

Mme Francine Côté est présidente du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de l’Ontario (CDO) depuis 2022 après avoir été administratrice d’une caisse de cette région depuis 2016. Mme Côté est CPA, et détient le titre d’administratrice de sociétés ASC – C.Dir. et d’auditeur certifié en système d’information (CISA).

