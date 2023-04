Chef, direction client

Lavery se réjouit d’annoncer la nomination de Jean-François Denis à titre de Chef, direction client. En pleine croissance, le cabinet pourra compter sur son expertise en opération juridique ainsi que sur sa compréhension des besoins, des attentes et de la réalité d’affaires de la clientèle du cabinet en plus de consolider l’approche et l’expérience client.

Jean-François jouera notamment un rôle de premier plan dans l’implantation de stratégies innovantes, l’optimisation des processus d’opérations juridiques et l’accompagnement des associés et professionnels auprès des clients du cabinet. Son leadership rassembleur fera de lui un atout indéniable pour le cabinet.

« Je suis très heureux de me joindre à l’équipe dynamique et engagée de Lavery. Notre industrie évolue de manière exponentielle et j’ai hâte de contribuer au développement du cabinet dans ce contexte, en l’accompagnant dans ses efforts pour demeurer à l’avant-garde des meilleures pratiques », mentionne Jean-François Denis.

Lavery a le privilège de pouvoir compter sur le bagage professionnel de Jean-François Denis qui, après plusieurs années de pratique du droit, a occupé de multiples fonctions du côté client. Sa feuille de route, qui s’échelonne sur plus de vingt ans, est taillée sur la réalité de notre milieu et permettra au cabinet de consolider ses relations clients et continuer à les accompagner dans leur croissance et leurs défis. Sa compréhension du marché des services juridiques à travers le monde lui apporte une perspective unique sur la livraison de ces services et sur la manière de les optimiser dans le cadre de relations clients solides.

Avant de se joindre à Lavery, Jean-François a œuvré au sein de SNC-Lavalin pendant six ans. Il y est devenu l’un des premiers professionnels au Canada entièrement consacrés à la gestion des opérations juridiques à titre de Directeur, affaires juridiques, opérations mondiales. Il avait auparavant pratiqué le droit pendant plusieurs années en cabinet comme avocat plaideur avant d’agir comme conseiller juridique pour BRP et Bombardier Aéronautique. Il a également siégé durant cinq ans au conseil d’administration de l’Association of Corporate Counsel Québec, dont trois à titre de président.

