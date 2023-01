ASSOCIÉ

Woods a le plaisir d'annoncer la nomination de Sebastian L. Pyzik comme associé du cabinet. Plaideur de premier plan, stratège aguerri et interlocuteur apprécié des clients, il incarne nos valeurs et renforce notre équipe. Admis au Barreau du Québec en 2014, il a débuté sa carrière d'avocat chez Woods et a contribué significativement au cours des années à certains des dossiers les plus importants et sensibles du cabinet.

Sebastian L. Pyzik est un plaideur versatile et efficace qui représente des compagnies publiques et privées ainsi que leurs dirigeants, administrateurs et actionnaires dans des litiges civils et commerciaux majeurs, sensibles, réputationnels ou autrement stratégiques. Il agit également régulièrement pour des clients confrontés à des différends dans le domaine de la construction et de l’immobilier, y compris dans le contexte de projets d’envergure tels que des partenariats public-privé. Sa pratique l'amène aussi à gérer des injonctions et demandes urgentes, des dossiers de nature réputationnelle, ainsi que des dossiers dans le milieu sportif. Sebastian possède une Maîtrise en administration des affaires, enseigne à l’École du Barreau et est grandement impliqué auprès de la Société des plaideurs.

