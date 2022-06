Fonds FMOQ

Le président du Conseil d’administration, Dr Louis Godin, a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Emmanuel Matte à titre de président de la Société de services financiers Fonds FMOQ inc. et de ses filiales.

Fort de 27 années d’expérience dans le domaine financier au Canada et à l’international, M. Matte a notamment occupé des fonctions auprès des multinationales financières axées sur le service-conseil et les solutions innovatrices pour des investisseurs institutionnels. Ainsi, jusqu’à récemment, il occupait le poste de président d’une firme de gestion de portefeuille spécialisée en placements alternatifs.

Détenteur des titres de CFA, de FSA et de FICA, M. Matte a également agi comme conférencier dans différents événements de l’industrie financière au Québec, au Canada et à l’étranger.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de me joindre aux Fonds FMOQ. Fils d’un médecin omnipraticien, c’est aussi avec émotion et fierté que je relève ce nouveau défi professionnel. Je mettrai à profit mon expérience et mes compétences dans le domaine des services financiers et de gestion du patrimoine au plus grand bénéfice des membres de la FMOQ. »

L’expertise d’envergure de M. Matte saura soutenir la croissance des sociétés Fonds FMOQ et renforcera leur présence auprès de la communauté médicale québécoise.

La Société de services financiers Fonds FMOQ inc. est une filiale à part entière de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ). Sa mission consiste à contribuer à la prospérité des médecins et de leurs proches, en mettant à leur disposition des produits et services financiers de haute qualité, notamment le service-conseil en investissement, la gestion privée, la planification financière et successorale, ainsi que la facturation médicale. La Société gère près de 3 milliards d’actifs et compte plus 85 employés au service de 10 000 clients.

https://www.fondsfmoq.com/