Power Corporation du Canada est heureuse d’annoncer l’élection de Madame Elizabeth D. Wilson à son conseil d’administration.

Madame Wilson occupe le poste de vice-présidente du conseil d’administration de Comptables professionnels agréés du Canada depuis octobre 2021. Elle a été chef de la direction et membre de l’équipe de direction mondiale de Dentons Canada S.E.N.C.R.L., et a siégé au conseil mondial et au comité de direction mondial de ce cabinet de juillet 2017 à janvier 2022. Madame Wilson avait auparavant occupé plusieurs postes au sein de KPMG, dont ceux d’associée en audit et d’associée directrice pour la région du Grand Toronto. Elle a également siégé au comité de direction de KPMG à divers titres.

De plus, Madame Wilson siège aux conseils de la Société financière IGM inc., d’IG Gestion de patrimoine et de Mackenzie Inc. depuis 2018.

Madame Wilson a été nommée fellow (FCPA, FCA) de l’Ordre des CPA de l’Ontario en 2003.

Power Corporation (TSX : POW) est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l’assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l’investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs.

