Chef de la direction

Sollio Groupe Coopératif est heureuse d’accueillir M. Pascal Houle à titre de chef de la direction de la coopérative à compter du 13 septembre 2021. Aujourd’hui à la tête de la plus grande coopérative agricole du Canada, Pascal Houle est un gestionnaire agile et rassembleur qui s’appuiera sur notre modèle d’affaires coopératif et mettra à profit ses compétences pour contribuer à nourrir les gens tout en veillant à la prospérité des familles agricoles du Québec et du Canada.

Dans le cadre du plan de relève de Sollio Groupe Coopératif, M. Houle était chef de l’exploitation de l’organisation depuis février 2021.

Titulaire d’un Baccalauréat en administration des affaires (BAA), comptable en management agréé (CMA) et comptable professionnel agréé (CPA), Monsieur Houle a occupé plusieurs postes depuis son arrivée au sein du réseau de Sollio en 1998. Il a d’abord agi à titre de directeur quincaillerie à La Coop des Appalaches, puis à titre de conseiller en gestion à La Coop fédérée. En 2004, il s’est joint à La Coop des Bois‐Francs, maintenant connue sous le nom VIVACO groupe coopératif, en tant que directeur quincaillerie, matériaux et pétrole. En 2008, il est nommé directeur général de la coopérative. Pascal s’est joint au Groupe BMR à titre de vice‐président détail en 2013, avant d’être nommé vice‐président exécutif. En 2015, il est devenu chef de la direction de Groupe BMR et vice‐président exécutif de Sollio Groupe Coopératif.

