Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

La tendance

Les femmes ont moins confiance en leur employeur

Les femmes accordent de moins en moins leur confiance aux employeurs au fur et à mesure que leur carrière progresse, rapporte la dernière édition de la revue Gestion HEC Montréal. Des recherches de la psychologue américaine Ashley Reichheld démontrent que certaines mesures qui ont l’air positives ont l’effet inverse. Comme les congés parentaux longs, car ils sont pris principalement par les femmes et qu’en s’absentant, elles ont l’air finalement moins engagées envers leur travail que leurs confrères. Les travailleuses ont aussi des scores de performance moindre, car on leur confie les clients et les contrats moins payants. Émilie Genin, de l’École de relations industrielles de l’Université de Montréal, raconte au journaliste Jean-François Venne qu’une partie de l’échec des programmes d’équité et d’inclusion vient du fait que certains employeurs y adhèrent car ils y sont forcés à cause de la loi ou pour plaire aux clients de leur organisation.

L’évènement

Rendez-vous d’affaires de la Francophonie

Québec International, le Centre des congrès de Québec et Québec Destination Affaires ont décidé d’organiser pour une deuxième année cet évènement qui rassemble des entrepreneurs francophones de partout dans le monde. Du 12 au 14 juin 2024, les participants pourront faire du réseautage et des rencontres d’affaires et assister à une quinzaine de conférences et de panels au Centre des congrès de Québec. Des invités de l’Afrique, de l’Europe et d’ici discuteront du repreneuriat, de la mobilité de la main-d’œuvre, de financement novateur pour la transition énergétique et la décarbonation des bâtiments, du mentorat pour l’insertion professionnelle des jeunes, de la préparation pour les transferts d’entreprise ainsi que des alliances stratégiques des femmes dans le monde.

L’étude

Les recruteurs choisissent les CV aléatoirement

Créer un curriculum vitae accrocheur n’est pas un exploit facile, surtout lorsque les recruteurs choisissent un CV un jour et peuvent rejeter le même le lendemain. La plateforme de création de CV en ligne Kickresume a chargé six recruteurs d’examiner 6000 CV dans le but de placer les candidats à des postes disponibles. Or, elle n’a pas dit aux recruteurs qu’ils verraient le même CV deux fois. Kickresume a constaté qu’il n’y avait que 40 % de chances que les recruteurs choisissent deux fois le même candidat, même après l’avoir jugé apte au poste une première fois. « Cela signifie essentiellement qu’ils étaient à mi-chemin du hasard. Cela montre à quel point le processus peut être imprévisible », a affirmé au magazine EBN Peter Duris, cofondateur et PDG de Kickresume. Pour obtenir les meilleurs candidats, les organisations ont besoin de recruteurs sur la même longueur d’onde, analyse EBN. Les qualifications professionnelles pour chaque rôle non pourvu doivent être claires et réalistes. Un recruteur devrait être en mesure de déterminer quels facteurs l’ont fait jeter un CV dans la pile du « oui ».

Le projet

Bientôt un jumeau numérique pour vos tâches plates

Les dernières déclarations du PDG et fondateur de Zoom, Eric Yuan, ont inquiété plusieurs dirigeants d’entreprises, rapporte le magazine CIO. L’homme d’affaires américain d’origine chinoise affirme que dans de futures réunions Zoom avec ses employés, il se fera remplacer par un avatar numérique. Le milliardaire raconte que son jumeau numérique pourra aussi prendre des décisions en modifiant au préalable ses paramètres afin qu’il ait de meilleures compétences en négociation. Eric Yuan va même jusqu’à dire que les gens auront de la difficulté à reconnaître que ce sont des avatars. Le magazine CIO a recueilli les commentaires de plusieurs PDG préoccupés, qui soutiennent que les organisations devraient prendre des précautions pour limiter les capacités de prise de décision de ces jumeaux numériques, comme Bob Rogers, PDG d’Oii.ai, une société d’optimisation de chaîne d’approvisionnement. « Les décisions cruciales qui nécessitent une intelligence émotionnelle, un jugement éthique et une compréhension nuancée doivent rester entre les mains de l’homme », soutient Lars Nyman, CMO de CUDOCompute.com, tandis que Maxim Ivanov, PDG d’aimprosoft, croit qu’aucun avatar virtuel ne peut savoir ce qu’il y a dans sa tête, aussi bien entraîné soit-il. Aaron Painter, PDG de Nametag et ancien directeur général de Microsoft China, croit que les hypertrucages minent la confiance des gens dans les interactions en ligne.

L’inspiration

Top 5 meilleurs employeurs pour les finissants

Le magazine Forbes a identifié les cinq meilleurs employeurs américains pour les nouveaux diplômés 2024. UCLA Health est arrivée en cinquième position, car elle offre des stages pendant les études et permet aux jeunes de travailler dans différents départements pour découvrir ce qu’ils aiment vraiment. En quatrième position : Dutch bros coffee. L’organisation amasse régulièrement des fonds pour différentes causes. American Express se classe en troisième position, parce que les jeunes apprécient ses programmes de formation continue et que l’organisation encourage la collaboration entre les générations. In-n-out Burger obtient la deuxième place pour ses salaires, ses vacances payées et le fait qu’elle encourage la progression dans l’organisation familiale. C’est Delta Air Lines qui arrive en tête de liste pour sa réputation, ses pratiques de diversité et d’inclusion, ses programmes de développement de carrière et, bien sûr, les rabais d’employés sur les billets d’avion.

