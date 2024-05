Après une pause d’environ un mois, le chantier d’usine de cathodes de Ford et de ses partenaires à Bécancour redémarre. De retour au travail, les ouvriers doivent aménager le plancher, les structures ainsi que les murs de trois bâtiments d’ici novembre, selon nos informations.

Le ministre de l’Économie, de l’Énergie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, a confirmé, mercredi après-midi, les informations obtenues plus tôt par La Presse.

« Les batteries sont rechargées, a-t-il écrit, sur le réseau social X. Le chantier de Ford EcoPro est reparti à Bécancour. Une bonne nouvelle pour la région et pour toute cette filière stratégique. »

En avril dernier, les promoteurs du projet de 1,2 milliard – financé à hauteur de 640 millions par Québec et Ottawa – avaient suscité l’étonnement en interrompant le chantier, après l’érection de plusieurs étages, alors que Ford et les sud-coréennes EcoPro BM et SK On sont confrontées à des enjeux financiers.

Selon nos informations, une filiale de Groupe Canam, spécialiste québécois de la conception et de la fabrication de composants métalliques pour l’industrie de la construction, a remplacé AtkinsRéalis (anciennement connue sous le nom de SNC-Lavalin) comme maître d’œuvre du chantier.

Dans un article de La Presse le 30 avril dernier, le gouvernement Legault avait expliqué que les promoteurs imputaient leur décision de suspendre le chantier à une analyse de « la meilleure option technologique » à déployer, sans offrir plus de détails.

Essentiellement, les partenaires doivent choisir le bon procédé chimique à utiliser pour fabriquer les matériaux de cathodes. Ils doivent aussi déterminer le meilleur arrangement mécanique, soit la façon d’organiser les équipements à l’intérieur en fonction de la séquence de transformation des produits.

Dans la foulée de l’arrêt, les partenaires avaient réitéré, par l’entremise d’une déclaration transmise par le cabinet de relations publiques National, leur volonté de poursuivre la construction de l’usine.

« Les trois partenaires de la coentreprise sont activement engagés dans des discussions visant à optimiser les opérations », indiquait-on.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’avait pas été possible de savoir si Ford, EcoPro BM et SK On avaient réglé ces enjeux. Chose certaine, les trois entreprises se sont entendues pour, à tout le moins, achever les travaux de construction des bâtiments. Des poutres doivent encore être installées et les murs doivent être érigés, notamment.

Par ailleurs, près de neuf mois après l’annonce en grande pompe de ce chantier milliardaire à Bécancour, les trois promoteurs n’ont toujours pas scellé la coentreprise qui les lie, selon les informations disponibles au registre des entreprises. Mercredi, EcoPro BM était toujours l’unique commanditaire indirect de la société en commandite EcoPro CAM Canada.

En août 2023, les promoteurs indiquaient pourtant que Ford et SK On allaient devenir le commanditaire de l’entité après avoir finalisé les négociations. Malgré le début des travaux à Bécancour, Ford et SK On continuaient de se faire attendre.

Piloté par General Motors (GM) et POSCO, l’autre projet d’usine de cathodes en construction à Bécancour ne se trouve pas dans cette situation. Ces deux entreprises sont actionnaires d’Ultium Cam, l’entité créée pour exploiter le complexe.