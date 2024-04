Bien connu pour son engagement auprès de clubs sportifs amateurs comme le club de hockey junior majeur Océanic de Rimouski et l’équipe de football du Rouge et Or de l’Université Laval, le spécialiste de l’ameublement et des électroménagers Tanguay s’associe pour la première fois à une organisation sportive professionnelle : le CF Montréal.

Une entente de « plusieurs années » dont les détails demeurent confidentiels vient d’être signée entre Tanguay et l’équipe connue autrefois sous le nom d’Impact de Montréal.

« Ça faisait longtemps qu’on cherchait un moyen de s’impliquer à Montréal », dit le président de Tanguay, Charles Tanguay, en entrevue.

« Nous sommes des gens passionnés de sports, et la famille Saputo (propriétaire du CF Montréal) et l’équipe de Gabriel Gervais (président du CF Montréal) travaillent forts au développement des jeunes et à l’encadrement du sport au Québec avec leur académie, notamment. Et avec leur fondation, ils participent à la reconstruction de plusieurs terrains multisports partout au Québec. C’est vraiment quelque chose qui nous parle et qui nous ressemble, chez Tanguay. »

Charles Tanguay explique que le rapprochement avec le CF Montréal s’est fait « naturellement » par l’entremise de connaissances communes de dirigeants des deux organisations, notamment.

Questionné à savoir s’il y a eu des discussions avec le Canadien et les Alouettes de Montréal, il répond avoir des pourparlers avec plusieurs parties et que le partenariat avec le CF Montréal est la première étape de l’implication de Tanguay dans la métropole.

« Une chose à la fois, dit-il. On n’exclut pas dans le temps de développer d’autres partenariats et d’encourager toutes nos équipes locales au Québec, autant au niveau professionnel qu’amateur. »

Développer le soccer au Québec

Le petit-fils de Maurice Tanguay (fondateur de l’entreprise) affirme que les partenariats sportifs apportent une fierté de pouvoir collaborer avec des gens qui partagent la même passion, les mêmes valeurs et les mêmes ambitions. « Promouvoir le sport au Québec est très important et c’est à nous d’appuyer nos équipes. »

Le dirigeant de 37 ans dit être reconnaissant des efforts du CF Montréal pour développer le soccer au même titre que Tanguay a dépensé beaucoup d’énergie pour le développement du hockey et du football au fil des années.

« Nous allons remettre des bourses à plusieurs jeunes pour qu’ils puissent participer aux camps et écoles de soccer du CF Montréal. » Il ajoute que Tanguay entend aussi organiser des évènements spéciaux à l’intérieur du stade, sans toutefois offrir plus de détails.

PHOTO MARTA LAVANDIER, ASSOCIATED PRESS Lionel Messi et l’Inter de Miami affrontent le CF Montréal le 11 mai prochain.

Le nom de Tanguay sera visible à l’intérieur du stade Saputo dès le prochain match à domicile du CF Montréal aux côtés des autres partenaires de l’équipe. Le logo de Tanguay sera donc ajouté dans l’enceinte du stade juste à temps pour la visite de la grande vedette Lionel Messi et de ses coéquipiers de l’Inter de Miami, le 11 mai.

La marque Tanguay sera aussi visible sur les uniformes portés par les jeunes des camps et écoles de soccer du CF Montréal.

Charles Tanguay se dit très heureux que l’entreprise qu’il dirige s’associe à un sport en pleine effervescence dans la province.

Il n’a cependant pas souhaité chiffrer la valeur de l’entente. « On ne peut pas mettre de valeur à un partenariat comme celui-là. Nous sommes un groupe privilégié de pouvoir s’associer à une belle équipe comme celle du CF Montréal. Et c’est tout ce qui compte. »

Charles Tanguay ajoute que la valeur des bourses à remettre aux jeunes qui seront sélectionnés pour les aider à cheminer sur le plan sportif et scolaire n’est pas encore déterminée.

La famille Tanguay est propriétaire de l’Océanic de Rimouski avec des partenaires, et Jacques Tanguay (le père de Charles) est président du programme de football du Rouge et Or de l’Université Laval.

Tanguay est la principale division du Groupe BMTC, une société dont les actions sont inscrites à la Bourse de Toronto. L’entreprise a annoncé le printemps dernier la conversion de ses magasins Brault & Martineau et EconoMax à l’enseigne Tanguay. La direction avait expliqué que le concept Tanguay offrait un meilleur potentiel d’expansion.

Pour le CF Montréal, il s’agit d’un autre nouveau partenaire commercial. Le club multiplie les annonces depuis deux mois. Après Bombardier et Transat en février, Evangelista, Poulet Rouge, Popeye’s Suppléments, Intercontinental, le Groupe Ménard et Tanguay se sont successivement ajoutés.