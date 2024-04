Grande entrevue Marie-Soleil Tremblay, PDG de CAA-Québec Moderniser et mieux se faire connaître

Tout le monde a déjà entendu parler de CAA-Québec, le réseau d’assistance routière qui existe depuis 120 ans au Québec, mais la grande majorité des gens ne savent pas que cet organisme à but non lucratif propose une multitude de produits et de services, qu’il emploie 1300 personnes et qu’il réalise un chiffre d’affaires de 281 millions. Marie-Soleil Tremblay ne le savait pas elle non plus jusqu’à ce qu’on la recrute, il y a quatre mois, pour diriger ce groupe spécialisé dans la mobilité.